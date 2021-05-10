Боррель анонсував новий пакет санкцій Євросоюзу проти Білорусі

З огляду на те, що режим Лукашенка продовжує репресії проти власного народу, Європейський Союз має намір прийняти наступний пакет санкцій у зв’язку із ситуацією в Білорусі вже протягом кількох наступних тижнів.

Про це в понеділок у Брюсселі під час прес-конференції за підсумками Ради ЄС заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«В Білорусі режим продовжує репресії та залякування проти власних громадян. Зараз вони спрямовують дії проти польської спільноти. Ми працюємо над наступним пакетом санкцій, які, як я сподіваюся, будуть ухвалені протягом наступних тижнів. Це буде додатковий санкційний пакет, з урахуванням усього, що відбувається в країні, включаючи ці дії режиму, спрямовані проти польської спільноти», - зазначив Високий представник ЄС.

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Як повідомлялося, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Режим застосовує проти демонстрантів жорстокі репресії, вдаючись до масових арештів.

Легітимність режиму Лукашенка не була визнана ЄС, США, Україною та більшістю демократичних країн світу.

ЄС вже тричі приймав рішення про запровадження санкцій проти чиновників Білорусі, включаючи самого Олександра Лукашенка, та про розширення санкційного списку – у жовтні, листопаді та у грудні 2020 року.

Рада ЄС продовжила до 28 лютого 2022 року дію обмежувальних заходів проти високопоставлених офіційних осіб Білорусі, які відповідають за насильницькі репресії проти учасників мирних демонстрацій, членів опозиції та журналістів в Білорусі. Ці санкції спрямовані також проти офіційних осіб, які є відповідальними за фальсифікацію виборів. Санкції ЄС також спрямовані проти бізнесменів та компаній, які отримують вигоду від контактів або підтримують режим Олександра Лукашенка.

Фото: College of Europe in Natolin