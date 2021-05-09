Лукашенко підписав «декрет» на випадок вбивства президента Білорусі

Олександр Лукашенко підписав декрет «Про захист суверенітету і конституційного ладу», в якому передбачаються дії на випадок вбивства президента Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Белта.

Згідно з декретом, в разі загибелі глави держави внаслідок замаху, здійснення акту тероризму, зовнішньої агресії, інших насильницьких дій всі державні органи та їхні посадові особи діють відповідно до рішень Ради безпеки на чолі з прем'єр-міністром.

На території країни негайно запроваджується надзвичайний або військовий стан, а Радою безпеки визначається перелік заходів щодо їх забезпечення.

Радбез разом з губернаторами ухвалює рішення про проведення виборів.

Як повідомляв Укрінформ, 17 квітня Олександр Лукашенко заявив про намір спецслужб США нібито вчинити замах на нього. За його словами, у зв'язку з цією «змовою» затримали політолога Олександра Федуту, опозиційного політика Григорія Костусєва і юриста Юрія Зенковича.