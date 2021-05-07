«Замах» на Лукашенка: один з фігурантів просить статус біженця в Україні

Один з обвинувачених у справі про замах на вбивство Олександра Лукашенка звернувся до Державної міграційної служби України з проханням надати статус біженця.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Зазначається, що голова Могильовської обласної організації партії «Білоруський народний фронт» Віталій Макаренко має посвідку на проживання в Україні, де мешкає його родина.

«Дозвіл на проживання дозволяє мені перебувати в Україні, а статус біженця захищає від видачі владі Лукашенка, яка вже надала мені статус обвинуваченого у так званому перевороті та замаху на Лукашенка і, крім того, вже заочно заарештували й повідомили, що будуть просити про екстрадицію. Тому я вирішив звернутися по допомогу до Української держави», – розповів Макаренко.

Він додав, що з адвокатом планує звернутися до Офісу генпрокурора України, щоб повідомити про політичні мотиви кримінальної справи проти нього в Білорусі та просити про невидачу. А також з метою отримати інформацію про запит на екстрадицію.

«Справа явно політична та сфальсифікована. Навіть не знаю, що білоруська сторона може написати у запиті. Мені було б цікаво його прочитати, адже я не робив жодних дій, які можна кваліфікувати як змову чи замах», – наголосив Макаренко.

Він також припустив, що його включили до списку фігурантів справи для просування «українського сліду».

«Зараз такі конфронтаційні відносини з Україною... І через те, що більший період часу я провів в Україні, моя сім’я живе тут, мабуть, хотіли просунути український слід. Інакше, я не розумію, навіщо я їм потрібен», – додав Макаренко.

Окрім Макаренка, обвинувачення у змові чи інших діях з метою захоплення державної влади висунуті в Білорусі ще кільком особам.

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Як повідомляв Укрінформ, 17 квітня Олександр Лукашенко заявив про намір спецслужб США нібито вчинити замах на нього. За його словами, у зв'язку з цією «змовою» затримали політолога Олександра Федуту, опозиційного політика Григорія Костусєва і юриста Юрія Зенковича.

Фото: RFE/RL