«Східний фланг» НАТО має консолідувати зусилля для стримування Росії – президент Румунії

У Бухаресті в гібридному режимі розпочався саміт глав держав «Бухарестської дев’ятки» за участю Президента США Джо Байдена і генсекретаря НАТО Єнса Столтенберга.

На саміті акцентовано увагу на агресивних діях Росії, що викликають занепокоєння у НАТО, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Як союзники на сході НАТО ми повинні консолідувати зусилля щодо відлякування й захисту Альянсу. Останнім часом ми були свідками розбудови Росією військового потенціалу у нашому близькому сусідстві - акваторії Чорного моря, в Україні і навколо неї - що викликає наше занепокоєння», - підкреслив у вступному слові на початку саміту його співорганізатор, Президент Румунії Клаус Йоганніс.

За його словами, крім загроз з боку Росії, у рамках саміту глави держав мають звернути увагу на процес рефлексії НАТО-2030 (NATO Reflection process 2030), а також підготовку нової стратегічної концепції Альянсу.

У свою чергу інший співорганізатор саміту, Президент Польщі Анджей Дуда звернув увагу, що зустріч глав «Бухарестської дев’ятки» відбувається у розпал міжнародних навчань Defender Europe 2021, в яких, зокрема і на території Румунії, беруть участь 28 тисяч військовослужбовців із 26 країн. За його словами, це є «справжнім символом не лише солідарності, але і справжньої сили НАТО».

Генсек НАТО Столтенберг на початку саміту підкреслив, що участь у ньому Президента США Байдена «демонструє активність США у питанні відбудови та зміцнення Альянсу».

Він наголосив, що червневий саміт НАТО дасть можливість «розпочати новий розділ у трансатлантичних відносинах».

«Необхідною є єдність між США та Європою. Йдеться про підготовку нашого союзу на виклики сьогодення», - наголосив Столтенберг.

Як повідомлялося, гібридний характер саміту «Бухарестської дев’ятки» передбачає, що президенти Румунії та Польщі, як співорганізатори, перебувають в Бухаресті особисто, а решта лідерів приєдналися до заходу в онлайн-режимі.

«Бухарестську дев’ятку» утворено в 2015 році за ініціативою Румунії та Польщі. До її складу входять Польща, Румунія, Литва, Латвія, Естонія, Угорщина, Словаччина, Чехія та Болгарія. Одним з питань, яке обговорюватиметься на саміті, буде безпекова ситуація в Україні та її євроатлантичне майбутнє.