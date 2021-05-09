Іспанці влаштували вуличні танці у першу ніч без COVID-обмежень

Іспанці в ніч на неділю танцями відзначили завершення режиму надзвичайного стану в країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Танцюючи на вулицях, жителі Іспанії скандували «свободу!» і веселилися на пляжах протягом ночі, оскільки COVID-обмеження закінчилися в більшій частині країни.

Сотні молодих людей зібралися на мадридській площі Пуерта-дель-Соль, тоді як у Барселоні гуляки прямували відзначати кінець комендантської години на пляж.

Режим НС, запроваджений через коронавірус з жовтня минулого року, накладав заборону не тільки на збори у громадських місцях, а й на несуттєві поїздки між регіонами.

Станом на 9 травня в Іспанії зафіксовано 3 567 408 випадків захворювання на COVID-19, нових летальних випадків за добу немає.

У світі зафіксовано 158 368 375 випадків зараження на коронавірус. Зокрема, підтверджено 3 298 110 смертей, одужали 135 867 125 людей.

Фото: ЕРА