Представництво ЄС у Грузії внесло заставу за опозиційного політика

Представництво Євросоюзу в Грузії оголосило про сплату застави задля звільнення з-під варти лідера опозиційної партії "Єдиний національний рух" Ніканора Мелія.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Interpressnews.

"Сьогодні було внесено заставу у розмірі 40 тис. ларі (понад 11,6 тис. дол. – ред.), щоб забезпечити звільнення пана Мелія з попереднього ув'язнення в рамках домовленостей, досягнутих політичними партіями 19 квітня 2021 року в контексті угоди з ЄС. Хочемо щиро подякувати двом незалежним організаціям, які погодились надати свою підтримку в цьому процесі: Європейському фонду демократії (EED), який надав кошти, та Асоціації молодих юристів Грузії (GYLA), що передала ці кошти владі", - йдеться у повідомленні.

У Представництві ЄС очікують, що цей крок сприятиме подальшому приєднанню до угоди усіх обраних до парламенту депутатів та сприятиме її реалізації в інтересах країни, громадян, відносин між ЄС та Грузією та її євроатлантичного майбутнього.

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Як повідомлялося, 19 квітня в резиденції президента Грузії відбулося підписання документа, представленого партіям президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. План вирішення політичної кризи передбачає звільнення з ув'язнення голови ЄНР Ніканора Мелія та співвласника телеканалу "Мтаварі" Георгія Руруа, проведення системних виборчих змін, реформи у сфері правосуддя, перерозподіл повноважень у парламенті.

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У документі зазначається, що позачергові парламентські вибори пройдуть у Грузії 2022 року - якщо на майбутніх осінніх виборах до місцевих органів влади "Грузинська мрія" не зможе набрати 43% голосів. Опозиційні партії, які підпишуть документ, повинні припинити бойкот парламенту.

Вибори до парламенту відбулися у Грузії 31 жовтня 2020 року. За їх підсумками владна партія "Грузинська мрія" отримала 90 мандатів, а вісім опозиційних партій - 60. Однак опозиція заявила, що вважає результати виборів сфабрикованими, і відмовилася від участі в роботі парламенту.

Фото: European People's Party