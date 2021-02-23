Опозиція Грузії оголосила протести після арешту глави партії Саакашвілі
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ехо Кавказу.
Наразі рух на проспекті Руставелі призупинено. Поліція не перешкоджає проведенню акції.
Раніше стало відомо, що 26 лютого в Тбілісі відбудеться велика хода опозиції з вимогою звільнити лідера опозиційної партії «Єдиний національний рух» Ніку Мелію.
Як повідомляв Укрінформ, у Грузії співробітники поліції взяли штурмом кімнату, в якій перебував лідер опозиційної партії Михайла Саакашвілі «Єдиний національний рух» (ЄНР) Ніка Мелія, і затримали його.
Поліція застосувала спецзасоби, зокрема перцевий газ.
Міжнародні партнери Грузії засудили штурм офісу ЄНР і затримання її лідера.
Ніка Мелія, який став головою ЄНР в кінці минулого року, звинувачується в організації та керівництві груповими насильницькими діями, а також участі в них - у справі про заворушення 20 червня 2019 року, також відомі як «ніч Гаврилова».
17 лютого Тбіліський міський суд змінив запобіжний захід щодо Мелії з застави на арешт. Таким чином, суддя Ніно Чахнашвілі задовольнила клопотання генпрокуратури.
18 лютого Георгій Гахарія подав у відставку з посади прем'єр-міністра. Він розповів про розбіжності з керівною командою щодо виконання рішення суду стосовно Ніки Мелії.
Напередодні ввечері парламент затвердив на посаді прем'єра Іраклія Гарібашвілі. Він назвав Ніку Мелію «криміналом» та анонсував виконання рішення суду щодо нього.