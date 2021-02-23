Опозиція Грузії оголосила протести після арешту глави партії Саакашвілі

Лідери опозиційних партій Грузії і їх прибічники встановили великий намет біля будівлі парламенту і заявили, що акції протесту в центрі Тбілісі тепер будуть постійними.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ехо Кавказу.

Наразі рух на проспекті Руставелі призупинено. Поліція не перешкоджає проведенню акції.

Раніше стало відомо, що 26 лютого в Тбілісі відбудеться велика хода опозиції з вимогою звільнити лідера опозиційної партії «Єдиний національний рух» Ніку Мелію.

Як повідомляв Укрінформ, у Грузії співробітники поліції взяли штурмом кімнату, в якій перебував лідер опозиційної партії Михайла Саакашвілі «Єдиний національний рух» (ЄНР) Ніка Мелія, і затримали його.

Поліція застосувала спецзасоби, зокрема перцевий газ.

Міжнародні партнери Грузії засудили штурм офісу ЄНР і затримання її лідера.

Ніка Мелія, який став головою ЄНР в кінці минулого року, звинувачується в організації та керівництві груповими насильницькими діями, а також участі в них - у справі про заворушення 20 червня 2019 року, також відомі як «ніч Гаврилова».

17 лютого Тбіліський міський суд змінив запобіжний захід щодо Мелії з застави на арешт. Таким чином, суддя Ніно Чахнашвілі задовольнила клопотання генпрокуратури.

18 лютого Георгій Гахарія подав у відставку з посади прем'єр-міністра. Він розповів про розбіжності з керівною командою щодо виконання рішення суду стосовно Ніки Мелії.

Напередодні ввечері парламент затвердив на посаді прем'єра Іраклія Гарібашвілі. Він назвав Ніку Мелію «криміналом» та анонсував виконання рішення суду щодо нього.