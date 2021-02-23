У Грузії після штурму заарештували главу партії Саакашвілі

У Грузії співробітники поліції взяли штурмом кімнату, в якій перебував лідер опозиційної партії Михаїла Саакашвілі «Єдиний національний рух» (ЄЕНР) Ніка Мелія, і затримали його.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ехо Кавказу.

Поліція використовувала спецзасоби, в тому числі перцевий газ.

Спецоперація в офісі ЄНР вже завершена. Співробітники поліції залишають будівлю. В офісі пошкоджені двері та інвентар.

Кільком прихильникам опозиції необхідна медична допомога.

Штурм центрального офісу найбільшої опозиційної партії Грузії розпочався приблизно о 7:30 за тбіліським часом.

МВС закликало прихильників опозиції не заважати затриманню Ніки Мелія.

Повідомляється, що міжнародні партнери Грузії засудили штурм офісу партії ЄНР та затримання її лідера.

Посол Великої Британії в Грузії Марк Клейтон повідомив, що шокований тим, що відбувається. Дипломат не приховує, що побоюється загострення ситуації.

Експомічник заступника голови Пентагону і директор аналітичного Центру Байдена при Пенсільванському університеті Майкл Карпентер назвав те, що відбувається «дуже важким розвитком».

Дії влади Грузії однозначно засуджує член сейму Литви, голова парламентського комітету у закордонних справах Жигімантас Павілёніс, який днями приїжджав до Тбілісі з посередницькою місією і закликав правлячу «Грузинську мрію» та опозицію до діалогу.

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«Це дуже тривожний крок уряду Грузії. Виходячи з цієї складної ситуації, закликаю уряд припинити ці драматичні події. Ми всі спостерігаємо за вами», - написав співголова «Групи друзів Грузії» у Палаті представників, конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер у Твіттері.

Ніка Мелія, який став головою ЄНР наприкінці минулого року, звинувачується в організації та керівництві груповим насильством, а також участі в ньому - у справі про заворушення 20 червня 2019 року, також відомих як «ніч Гаврилова».

17 лютого Тбіліський міський суд змінив запобіжний захід щодо Мелія із застави на арешт. Таким чином, суддя Ніно Чахнашвілі задовольнила клопотання Генпрокуратури.

18 лютого Георгій Гахарія подав у відставку з поста прем'єр-міністра. Він розповів про розбіжності з правлячою командою щодо виконання рішення суду щодо Ніки Мелія.

Напередодні ввечері парламент затвердив на пост прем'єра Іраклія Гарібашвілі. Він назвав Ніку Мелія «криміналом» і анонсував виконання рішення суду щодо нього.

Фото: Ekho Kavkaza