Грузинський суд дав добро на арешт лідера партії Саакашвілі

Тбіліський міський суд у середу 17 лютого ухвалив заарештувати Ніку Мелія, лідера найбільшої грузинської опозиційної партії «Єдиний національний рух» (ЄНР).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Грузия Онлайн.

Раніше лідер найбільшої опозиційної партії країни відмовився виплатити заставу, яку йому обрав суд як запобіжний захід, а парламент, задовольнивши клопотання прокуратури, зняв з нього депутатську недоторканність. Після рішення суду Мелію повинні заарештувати.

Ніка Мелія, який став головою ЄНР наприкінці минулого року, обвинувачується в організації та керівництві масовим насильством, а також участі в ньому - у справі про заворушення 20 червня 2019 року, також відомих як «ніч Гаврилова».

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Тоді поліція жорстко зачистила акцію протесту, яка зібралася після того, як в стінах грузинського парламенту відбувся захід Міжпарламентської асамблеї православ'я, глава якої, російський депутат від КПРФ Сергій Гаврилов, зайняв спікерське крісло.

Фото: European People's Party