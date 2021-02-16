У Грузії очільника партії Саакашвілі позбавили недоторканності

Грузинський парламент прийняв рішення про призупинення депутатської недоторканності голови партії Міхеїла Саакашвілі «Національний рух» Ніки Мелії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Грузия Online.

Після цього рішення парламенту прокуратурі надається можливість звернутися до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу щодо Мелії, у вигляді взяття під варту.

27 червня 2019 року Ніка Мелія, який був притягнутий до кримінальної відповідальності за «керівництво та участь у насильстві, скоєному групою осіб», був засуджений міським судом Тбілісі до стягнення застави в розмірі 30 000 ларі та додаткових обмежувальних заходів, включаючи електронний моніторинг. Проте 1 листопада 2020 року Мелія зняв із себе браслет для електронного спостереження.

Тоді прокуратура зажадала посилення запобіжного заходу. Рішенням суду від 3 листопада 2020 року розмір застави, накладеної на Мелію як запобіжний захід, був збільшений на 40 тисяч ларі. Термін оплати - 50 днів.

Мелію було викликано до Генеральної прокуратури 5 лютого 2021 року з метою попередження про наслідки недотримання умов застави, але він не з'явився. Того ж дня прокуратура надала Мелії додатковий тиждень на виконання умов застави.

За інформацією відомства, в разі несплати прокуратура звернеться до суду з клопотанням про його тримання під вартою. Термін для сплати решти застави у Мелії закінчився 12 лютого.

"Національний рух" — колишня провідна правоцентристська партія та найбільша опозиційна сила Грузії. Протягом 2004 — 2012 років була правлячою партією в країні, однак після поразки на виборах у 2012-у вона втратила більшість у парламенті.