Глава правлячої «Грузинської мрії» Іванішвілі йде з політики

Глава правлячої партії «Грузинська мрія», експрем'єр-міністр Грузії мільярдер Бідзіна Іванішвілі оголосив про те, що йде з політики.

Його лист опублікував Перший канал Грузії, передає Укрінформ.

«Вважаю, що моя місія виконана. Я вирішив остаточно піти з політики і повністю передати кермо влади. Я йду як з посади голови партії, так і з самої партії та повернуся до того способу життя, який вів до 2011 року», - йдеться в листі Іванішвілі.

Він також зазначив, що його рішення продиктоване «просуванням молоді».

«Всього через кілька тижнів мені виповниться шістдесят п'ять років - це теж один з найважливіших чинників у моєму рішенні завершити політичну кар'єру. Цей мій крок, продиктований прагненням до просування молоді, не тільки не послабить, але, я вірю, ще більше зміцнить, зробить правлячу партію більш життєздатною і вмотивованою, надихне наших прихильників і зробить владу більш енергійною», - наголосив Іванішвілі.

Бідзіна Іванішвілі - грузинський громадський та політичний діяч, бізнесмен, філантроп, прем'єр-міністр Грузії з 25 жовтня 2012 року по 20 листопада 2013 року, власник групи «Унікор». Згідно з даними журналу Forbes, посідає 153-є місце в рейтингу найбагатших людей світу.

З кінця 2011 року займається політичною діяльністю. За підсумками виборів, що пройшли 1 жовтня 2012 року, очолюваний Іванішвілі виборчий блок "Грузинська мрія" - "Демократична Грузія" отримав більше половини місць у парламенті.