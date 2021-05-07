Канада посилила правила ввезення собак після загибелі цуценят на рейсі МАУ

Канада змінила правила експорту цуценят для протидії шахрайським схемам.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це оголосила міністр сільського господарства Канади Марі-Клод Бібо.

“Ці зміни призначені для боротьби із причетними до імпорту тих цуценят, які не відповідають канадським вимогам до стану здоров’я та сертифікації тварин. Вони надають Канадському агентству продовольчого інспектування додаткові засоби для реагування у випадку недотримання правил”, - розповіла Бібо.

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Міністр додала, що нові правила “підвищують планку для недопущення потенційних зловживань тваринами й дають зрозуміти, що подібні дії не толеруватимуться”.

У Канадському агентстві продовольчого інспектування, яке опікується імпортом до країни тварин, повідомили, що розпочали перегляд чинних правил після інциденту із літаком МАУ, на борту якого у червні минулого року в Торонто виявили 38 мертвих цуценят. “Після перегляду чинних правил імпорту, Агентство впроваджує зміни до вимог, які висуваються до комерційного завезення собак віком до 8 місяців для розведення чи перепродажу з метою поліпшення дотримання вимог стосовно гуманного транспортування та здоров’я тварин”, - йдеться у поширеній заяві.

Серед нових канадських вимог до імпортних тварин: зміна способу оформлення дозволів, розширення переліку обов’язкових прививок, перевірка маршруту подорожі тварини, обов’язкова наявність місця для карантину тварини тощо.

Як повідомлялося, минулого літа на борту літака МАУ, що виконував рейс Київ-Торонто, загинули 38 цуценят. Після цього Канада заборонила комерційне ввезення цуценят з України й розпочала перевірку, яка триває досі.