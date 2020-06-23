Загибель 38 цуценят у літаку: МАУ відсторонила директора з вантажних перевезень

Авіакомпанія «МАУ» відсторонила від роботи керівника Дирекції з вантажних перевезень та логістики через загибель 38 цуценят, які перевозились 13 червня рейсом Київ-Торонто.

Про це йдеться у пресрелізі МАУ, який є у розпорядженні Укрінформу.

"Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» висловлює свій глибокий сум стосовно загибелі тварин, які перевозилися рейсом Київ-Торонто 13 червня 2020 року... у авіакомпанії МАУ розпочато власне службове розслідування, на час якого відсторонено керівника Дирекції з вантажних перевезень та логістики, а також за власним рішенням авіакомпанії накладено ембарго на перевезення тварин повітряними суднами B767, починаючи з 19 червня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

У МАУ зазначають, що причину загибелі тварин досі не встановлено, та повідомляють, що у рамках відкритого кримінального провадження розпочався процес надання документів Бориспільському відділу Національної поліції України.

У авіакомпанії наполягають на тому, що робити висновки стосовно причин загибелі тварин варто після отримання офіційних документів зі сторони уповноважених органів Канади.

"Авіакомпанія МАУ регулярно проходить аудит IOSA щодо стандартів безпеки польотів та стандартів, які регулюють, у тому числі, перевезення тварин. Правила перевезення тварин регулюються Live AnimalsRegulations (настановою щодо правил перевезення тварин LAR) – документом IATA (Міжнародної асоціації повітряного транспорту)", - додають в авіакомпанії.

Що стосується перевезення тварин безпосередньо рейсу Київ-Торонто, то у авіакомпанії відзначають, що усі тварини мали "комерційне призначення".

"Лише одна тварина летіла із пасажиром. Авіакомпанія регулярно здійснює перевезення тварин на замовлення вантажовідправників до Північної Америки, Канади, Тель-Авіва тощо. Варто додати, що перевезення породистих цуценят, особливо брахоцефалів, до яких належать у тому числі французькі бульдоги, має певні ризики, котрі знають та розуміють власники даних тваринок", - зауважують в авіакомпанії.

У МАУ звертають увагу, що тварини відправлялися вантажовідправниками як комерційний живий вантаж, загальна кількість тварин на рейсі становила 559 собак та 89 котів, які були сформовані у 337 клітках.

"Розміщення тварин у клітках більше ніж одна дозволяється, якщо тварини можуть вільно рухатися та переміщатися. Клітки для тварин мають конструкцію, яка забезпечує вільну циркуляцію повітря. Такий стандарт кліток для транспортування відповідає вимогам LAR. На рейсі перевозилися собаки середнього віку 4 місяці (найпопулярніший вік для комерційних тварин, оскільки експорт тварин до більшості країн дозволяється після щеплення від сказу, яке робиться у зазначеному віці)", - додають в авіакомпанії.

Перевезення великої кількості тварин стало можливим, оскільки даний рейс був евакуаційним, пояснюють в МАУ.

"Кількість пасажирів на рейсі склала 92 за 272 доступних пасажирських крісел. Вантажний відсік літака B767 внаслідок малої кількості пасажирів мав вільні ємності. Вантажний салон літака Boeing 767, у якому перевозилися тварини (передній, задній та балковий вантажний відсік) повністю вентилюються та є температурно регульованими, що забезпечується конструктивом повітряного судна. Тому будь-які маніпуляції стосовно відсутності повітря або неробочих систем кондиціювання виключаються авіакомпанією", - зазначається в пресрелізі.

МАУ зауважує, що стан тварин під час перельоту зумовлюється великою кількістю факторів, у тому числі умовами транспортування та зберігання тварин до передачі авіакомпанії від вантажовідправників.

Як повідомлялося, 21 червня поліція Київської області відкрила кримінальне провадження після оприлюднених публікацій у засобах масової інформації про те, що на борту літака загинули 38 цуценят.

Справу відкрили за ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу. Максимальне покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.