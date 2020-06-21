Поліція відкрила справу після смерті 38 цуценят, яких МАУ перевозили у літаку

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження після оприлюднених публікацій у засобах масової інформації про те, що на борту літака загинули 38 собак.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

«У засобах масової інформації з’явилась публікація про те, що тиждень тому в міжнародному аеропорту Торонто приземлився літак, який здійснював авіарейс «Київ-Торонто», на борту якого перебували 500 цуценят. З них 38 собак загинули, інші постраждали від зневоднення», — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що це був пасажирський рейс, з 92 пасажирами на борту. Також там перебували понад 3 тонни вантажу, враховуючи тварин.

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Справу відкрили за ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу. Максимальне покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.