Кіберполіція провела обшуки через витік з державних та приватних баз даних

У рамках кримінального провадження щодо витоку та розповсюдження персональних даних громадян з державних та приватних баз даних було здійснено низку обшуків у різних регіонах України.

Про це інформує Кіберполіція у Facebook.

«Упродовж 18-19 червня здійснено низку обшуків у різних регіонах України. За результатами виявлено велику кількість файлів, що містять персональні дані громадян України, фрагменти баз даних державних, банківських та комерційних установ. Встановлено осіб, причетних до правопорушень», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що більше деталей щодо перших результатів розслідування витоку та розповсюдження персональних даних громадян з державних та приватних баз даних буде повідомлено на брифінгу у четвер, 25 червня, у якому візьмуть участь віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, представники кіберполіції та СБУ.

Як повідомляв Укрінформ, Національна поліція 12 травня зареєструвала кримінальне провадження за фактом витоку інформації про персональні дані громадян з анонімного телеграм-каналу.

За даними МВС, попереднім аналізом було встановлено, що обсяг протиправно оприлюднених персональних даних є компіляцію з інформаційних баз різних державних відомств і недержавних організацій за різні періоди попередніх років і не має відношення до початку роботи державного мобільного застосунку "Дія".

Також у відомстві повідомили, що припинили роботу ресурсу, який протиправно розповсюджував персональні дані громадян.

Перед цим голова громадської організації "Електронна демократія" Володимир Фльонц 11 травня заявив про те, що в Мережі з'явився Тelegram-бот, який оголосив про продаж персональних даних громадян України. Передбачається, що бот містить дані 26 мільйонів українців, зареєстрованих у додатку "Дія".

Однак згодом віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров спростував фейки щодо продажу даних із "Дії".

Зі свого боку в Офісі омбудсмена заявили, що перевірять дотримання вимог захисту персональних даних під час роботи порталу "Дія".