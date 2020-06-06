Кіберполіція "закрила" ще 5 онлайн-кінотеатрів

Правоохоронці припинили незаконну діяльність п'яти онлайн-кінотеатрів.

Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.

“Співробітники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими НПУ, під процесуальним керівництвом прокуратури, викрили осіб у створенні та адмініструванні онлайн-кінотеатрів”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Києві кіберполіція викрила мешканця столиці, 1982 року народження, у створенні 4 онлайн-кінотеатрів та порушенні авторських та суміжних прав правовласників аудіовізуальних творів. Діяльність чоловіка була орієнтована на користувачів з України, Росії, Білорусії та Молдови.

Окрім цього, у Черкаській області кіберполіція припинила незаконну діяльність місцевого мешканця, 1988 року народження, який створив та адміністрував 1 онлайн-кінотеатр.

“Фігурант надавав доступ користувачам до бібліотеки художніх, анімаційних фільмів та серіалів без відповідних дозвільних документів правовласників”, - зазначається у повідомленні.

Уточнюється, що прибуток фігуранти отримували від розміщеної на веб ресурсах реклами. Оплата за рекламу надходила на е-гаманці забороненої на території України платіжної системи.

Правоохоронці провели обшуки у столиці та на Черкащині, за результатами яких було вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, банківські картки та інші речові докази.

За цими фактами розслідуються кримінальні провадження за ч. 3 ст. 176 (Порушення авторського права і суміжних прав) ККУ. Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років.