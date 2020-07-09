Канада заборонила комерційне ввезення цуценят з України

Канада заборонила завезення з України цуценят через можливі порушення правил транспортування тварин.

Про це повідомляє Канадське агентство з інспекції продовольства.

"Після розслідування поставки великої партії цуценят з України Канадське агентство з інспекції продовольства вирішило скасувати усі комерційні дозволи на імпорт цуценят з України віком до 8 місяців", - йдеться у поширеному повідомленні.

Зазначається, що Агентство більше не видаватиме нових дозволів на завезення з України цуценят. "Рішення Агентства ґрунтується на висновках розслідування стосовно можливого недотримання вимог ввезення, у тому числі занепокоєнь стосовно добробуту тварин", - йдеться у заяві.

Це рішення залишатиметься чинним, доки канадський регулятор "не пересвідчиться у дотриманні умов ввезення та міжнародних транспортних стандартів і в тому що, у майбутньому тварини подорожуватимуть безпечно".

Як повідомлялося, 21 червня поліція Київської області відкрила кримінальне провадження після оприлюдненя інформації про те, що на борту літака МАУ, що виконував рейс Київ-Торонто, загинули 38 цуценят. Справу відкрили за ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу.