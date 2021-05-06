Російський літак порушив повітряний кордон Естонії
Як передає Укрінформ, про це повідомляється в четвер на сайті Сил оборони Естонії.
Уточнюється, що транспондер російського літака був включений, але був відсутній план польоту. Літак не підтримував зв'язок по радіо з диспетчерською службою Естонії.
Сили оборони Естонії наголошують, що в цьому році це вже другий випадок порушення повітряного кордону країни.
Сили оборони Естонії наголошують, що в цьому році це вже другий випадок порушення повітряного кордону країни.
У четвер, 6 травня, МЗС викликало посла Росії в Естонії і передало йому ноту.
Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня винищувачі місії Балтійського повітряного патрулювання НАТО чотири рази піднімалися в повітря, щоб упізнати і супроводити 11 військових літаків Росії.