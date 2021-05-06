Принца Ліхтенштейну звинуватили у вбивстві найбільшого ведмедя в Євросоюзі

Дві неурядові організації в сфері охорони природи звинуватили принца Емануеля з правлячої династії князівства Ліхтенштейн у вбивстві на полюванні найбільшого ведмедя, який жив на території Румунії.

Про це повідомляє Meduza, передає Укрінформ.

За даними румунської НКО Agent Green і австрійської VGT, в березні принц, який постійно проживає в Рігерсбургу в Австрії, отримав від міністерства навколишнього середовища Румунії офіційний дозвіл на відстріл ведмедиці, яка нападала на фермерські господарства в комуні Ождула в історичній області Трансільванія на північному заході країни. Документ, що дозволяє принцу полювання з 12 по 16 березня, потрапив у пресу.

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Однак, як стверджують активісти, замість полювання на ведмедицю Емануель застрелив 17-річного бурого ведмедя на прізвисько Артур, який мешкав на безлюдній території, що охороняється, і кілька років перебував під наглядом екологів. В Agent Green назвали Артура, можливо, найбільшим ведмедем на території Євросоюзу.

Судячи з документів, що є у розпорядженні організації, за вбивство Артура принц отримав 592,8 рейтингових очки з 600 можливих - це є рекордом в індустрії трофейного полювання. За видобуток ведмедя Емануель заплатив сім тисяч євро, додає The Guardian.

Представники принца відмовилися від будь-яких коментарів пресі. У міністерстві навколишнього середовища Румунії заявили, що почали розслідування інциденту.

Трофейне полювання в Румунії заборонене з 2016 року, а бурі ведмеді знаходяться під охороною відповідно до міжнародних і місцевих законів.

Фото: Agent Green