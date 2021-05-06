У Празі судять чеха, який воював проти України на сході

Муніципальний суд у Празі почав розгляд справи громадянина Чехії Мартіна Кантора, який обвинувачується у тероризмі через участь у боях на сході України на боці терористичної організації.

Розгляд розпочався 5 травня, передає Укрінформ з посиланням на Novinky.

Кантору загрожує до двадцяти років ув'язнення за теракт та участь у терористичній групі.

Згідно з обвинувальним висновком, 32-річний чоловік у 2015 році дістався літаком із Праги в Ростов-на-Дону, звідки потрапив до України, на окуповану територію. Там, за словами прокурора, він пройшов навчання та став снайпером в «армії Новоросії».

За даними слідства, Кантор був сержантом і брав участь у бойових операціях «з наміром поранити чи вбити українських солдатів». «Як член розвідувально-диверсійної групи, він особисто встановлював міни в районі лінії розмежування», - заявив прокурор Мартін Біли.

Адвокат Кантора стверджує, що його підзахисний не підпадає під кримінальну статтю.

Виступили також свідки, з якими Кантор ділився своїми планами.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці квітня в Чехії затримали 5 громадян ЧР, яких підозрюють у терористичних злочинах – участі в боях на сході України на боці проросійських бойовиків або в організації відправлення вояків у регіон.