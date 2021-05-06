Були у кафе і порушили карантин: віцеспікер парламенту Словаччини з колегою подали у відставку

Віцеспікер парламенту Словаччини Юрай Шеліга та його колега по партії «За людей» парламентарка Яна Житнянска пішли зі своїх посад після того, як порушили умови комендантської години в країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агентство TASR.

Зазначається, що обох парламентарів було помічено в кафе після того, як в країні вже почала діяти комендантська година, запроваджена з метою запобігання розповсюдженню коронавірусу.

Окрім того, згідно з діючими правилами, словацьким закладам громадського харчування нині заборонено обслуговувати гостей всередині приміщень, а тільки на вулиці або видавати їжу через спеціально облаштовані вікна видачі замовлень.

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Повідомляється, що політики вибачились перед громадськістю, а Шеліга визнав, що «такі зустрічі (ділові – ред.) повинні проводитися в офісі, а не в кафе».

Зазначається, що політиків не виключили з лав партії, і поки що не призначили нових людей на вакантні в парламенті посади.

Як повідомлялося, нещодавно уряд Словаччини вирішив послабити чинні в країні обмеження, запроваджені у зв'язку з пандемією COVID-19.

Зокрема, початок нічної комендантської години перенесено з 20:00 на 21:00, а закладам харчування, зокрема ресторанам та кафе, дозволено приймати гостей на літніх терасах та відкритих майданчиках.

Фото: nrsr.sk