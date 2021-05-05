Канада дозволила щепити дітей вакциною Pfizer/BioNTech

Вакцину від COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech у Канаді дозволили вводити дітям.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявили у департаменті охорони здоров’я Канади.

“Сьогодні департамент охорони здоров’я Канади дозволив використання COVID-вакцини від Pfizer-BioNTech для дітей віком 12-15 років”, - йдеться у поширеному пресрелізі.

Зазначається, що ця вакцина стала першою у Канаді, яку дозволили вводити дітям, і це - “значний крок у боротьбі Канади із пандемією COVID-19”. “Після завершення детального й незалежного наукового огляду даних, департамент дійшов висновку, що ця вакцина - безпечна й ефективна в недопущенні COVID-19 при використанні у дітей віком 12-15 років”, - заявили у відомстві.

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Додамо, що три інші авторизовані у Канаді вакцини (AstraZeneca, Moderna та Johnson & Johnson) можуть вводитися лише людям, старшим 18 років.

Наразі у Канаді першу дозу щеплення від COVID-19 отримало близько третини населення.