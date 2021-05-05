Pandora переходить на штучні діаманти

Данський виробник ювелірних виробів Pandora більше не буде використовувати видобуті діаманти.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресреліз компанії.

«Компанія прагне зробити діамантові прикраси доступними для широкої аудиторії. Запуск є новою віхою для Pandora, оскільки вона більше не використовуватиме видобуті алмази», - йдеться у заяві.

Pandora оголосила про запуск Pandora Brilliance, своєї першої колекції алмазів, створеної в лабораторії. Нова колекція включає кільця, браслети, намиста та сережки, прикрашені діамантами, створеними у лабораторії.

Зазначається, що ці діаманти вирощені з використанням в середньому понад 60% відновлюваних джерел енергії, а викиди парникових газів від невідновлюваних джерел енергії компенсуються сертифікацією CarbonNeutral.

Компанія наголосила, що «прагне трансформувати ринок ювелірних виробів з діамантами за допомогою доступних, екологічно чистих продуктів».

Нова колекція поки буде доступна тільки у Великій Британії, а в інших країнах з’явиться у 2022 році.