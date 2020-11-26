У «Борисполі» спіймали контрабандистів із діамантами у спідньому на 15 мільйонів

У «Борисполі» спіймали контрабандистів із діамантами у спідньому на 15 мільйонів

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Укрінформ
За оперативною інформацією співробітників оперативно-розшукового відділу ОКПП «Київ» в аеропорту «Бориспіль» викрили «діамантових» контрабандистів.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ, передає Укрінформ..

Двоє громадян України – 50-річний чоловік та 43-річна жінка - прибули до "Борисполя" авіарейсом зі Стамбула.

Під час контролю прикордонники виявили у них дорогоцінні мінерали. Винахідливі українці, щоб приховано перемістити коштовне каміння через кордон, заховали його у спідній білизні.

В аеропорту «Бориспіль» викрили «діамантових» контрабандистів / Фото: Державна прикордонна служба України

Усього охоронці кордону разом з митниками знайшли майже 40 грамів діамантів різної ваги, огранки та форми, які були розфасовані у шести пакетиках.

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Сума оцінки «камінчиків» може сягати 15 мільйонів гривень.

Діаманти вилучені для проведення експертизи.

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