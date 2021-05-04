Пандемія COVID-19 спричинила велосипедний бум в Австрії

У 2020 році, у перший рік пандемії коронавірусу, в Австрії продали майже пів мільйона велосипедів, а попит на них був вищим за пропозицію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє австрійський портал Vienna.at.

"Дедалі більше людей пересідають на велосипеди. Пандемія коронавірусу дала цій тенденції додатковий поштовх у 2020 році. Загалом було продано понад 496 тис. велосипедів, що на 13% більше, ніж у попередньому році. При цьому, попит був вищим, ніж пропозиція", - йдеться у повідомленні.

Згідно з даними Асоціації виробників спортивних товарів та обладнання Австрії, багато магазинів роздрібної торгівлі розпродали свої велосипеди ще влітку минулого року і могли б продати ще більше, якби товар був у наявності. Особливо попит на велосипеди зріс після першого локдауну навесні. Окрім того, значно зросли й купівля запчастин до велосипедів та обсяги ремонтних робіт.

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Торік в Австрії також зафіксували суттєве зростання попиту на електричні велосипеди: їх частка вперше перевищила 40% і протягом року було продано понад 200 тис. електровелосипедів.

Загалом протягом 2020 року велосипедів, включно з електричними, в Австрії було продано на 878 млн євро, що є збільшенням на 26% у порівняні з 2019 роком.

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