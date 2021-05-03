Науковці у США сумніваються, що країна досягне колективного імунітету до COVID-19 – NYT

Попри всеохоплюючу кампанію вакцинації у США та безперебійні поставки вакцини американські вчені сумніваються, що країна досягне колективного імунітету до коронавірусу.

Про це пише видання The New York Times, повідомляє Укрінформ.

Як зазначається, зараз у Сполучених Штатах, де вакцинація поставлена на потік та забезпечена широка пропускна здатність для щеплення дорослого населення, почали виникати сумніви щодо здатності США досягти колективного імунітету.

«Щоденні показники вакцинації падають, і серед науковців та експертів у галузі охорони здоров’я існує загальний консенсус, що поріг колективного імунітету недосяжний - принаймні не в найближчому майбутньому, а можливо, ніколи»,- зауважує видання.

Причиною називається велика кількість мутацій коронавірусу, а також небажання майже третини дорослого населення в США вакцинуватися. При цьому підкреслюється, що для формування колективного імунітету необхідна наявність антитіл у щонайменше 80% населення.

«Навряд чи вірус щезне. Однак ми хочемо зробити все від нас залежне, аби переконатися, що інфекція може перейти в легшу форму», - зауважив у цьому зв’язку біолог Уіверситету Еморі (Атланта) Растом Антіа.

Американські науковці доходять висновку, що замість довгоочікуваного зникнення вірус, найімовірніше, стане «керованою загрозою», яка циркулюватиме впродовж років, спричиняючи масову госпіталізацію та летальні випадки, щоправда, у значно меншій кількості.

За інформацією Bloomberg, станом на 2 травня у світі реалізовано 1,16 мільярда доз вакцин. США є серед лідерів у питання вакцинації – в країні зроблено вже 246 мільйонів щеплень.