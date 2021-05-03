Науковці у США сумніваються, що країна досягне колективного імунітету до COVID-19 – NYT

Науковці у США сумніваються, що країна досягне колективного імунітету до COVID-19 – NYT

Укрінформ
Попри всеохоплюючу кампанію вакцинації у США та безперебійні поставки вакцини американські вчені сумніваються, що країна досягне колективного імунітету до коронавірусу.

Про це пише видання The New York Times, повідомляє Укрінформ.

Як зазначається, зараз у Сполучених Штатах, де вакцинація поставлена на потік та забезпечена широка пропускна здатність для щеплення дорослого населення, почали виникати сумніви щодо здатності США досягти колективного імунітету.

«Щоденні показники вакцинації падають, і серед науковців та експертів у галузі охорони здоров’я існує загальний консенсус, що поріг колективного імунітету недосяжний - принаймні не в найближчому майбутньому, а можливо, ніколи»,- зауважує видання.

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Причиною називається велика кількість мутацій коронавірусу, а також небажання майже третини дорослого населення в США вакцинуватися. При цьому підкреслюється, що для формування колективного імунітету необхідна наявність антитіл у щонайменше 80% населення.

«Навряд чи вірус щезне. Однак ми хочемо зробити все від нас залежне, аби переконатися, що інфекція може перейти в легшу форму», - зауважив у цьому зв’язку біолог Уіверситету Еморі (Атланта) Растом Антіа.

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Американські науковці доходять висновку, що замість довгоочікуваного зникнення вірус, найімовірніше, стане «керованою загрозою», яка циркулюватиме впродовж років, спричиняючи масову госпіталізацію та летальні випадки, щоправда, у значно меншій кількості.

За інформацією Bloomberg, станом на 2 травня у світі реалізовано 1,16 мільярда доз вакцин. США є серед лідерів у питання вакцинації – в країні зроблено вже 246 мільйонів щеплень.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 3 травня загальна кількість випадків хвороби COVID-19 становить 153 504 600. При цьому 130 841 736 осіб одужали, 3 216 577 пацієнтів померли.

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