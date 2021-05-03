Байден привітав православних християн з Великоднем

Президент США Джо Байден та його дружина Джилл привітали православних християн з Великоднем.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в заяві президента США, поширеній пресслужбою Білого дому.

«Православні християни всього світу радіють чуду Воскресіння і підтверджують свою відданість духовним нормам і служінню нужденним», - ідеться в заяві.

Як зазначив президент США, це також період пам'яті - аби вшанувати жертву Ісуса Христа, принесену за світ, і «висловити солідарність з усіма членами православної спільноти, які зазнали гонінь за свою віру і які залишаються під загрозою сьогодні».

Американський лідер наголосив, що ніхто не має зазнавати переслідувань через релігійну належність, переконання чи звичаї. «Ніхто не повинен боятися прославляти свою віру і традиції», - додав він, запевнивши, що Сполучені Штати й надалі прагнутимуть захищати свободу віросповідань як усередині країни, так і в усьому світі.

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Байден також констатував, що багатьом вірянам довелося відмовитися від традиційного святкування, аби запобігти поширенню COVID-19. Але, на його переконання, боротьба з коронавірусом невдовзі «дасть змогу повернутися до наших одвічних і заповітних традицій Великодня та інших свят».

Як відомо, у неділю, 2 травня, християни східного обряду відзначили найвеличніше свято – Світле Христове Воскресіння, або Великдень.

Християни західного обряду святкували Великдень 4 квітня.

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