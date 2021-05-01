У Франції – численні затримання на першотравневих демонстраціях

Тисячі людей приєдналися до першотравневих акцій по всій Франції, зібравшись, попри карантинні обмеження, запроваджені у зв'язку з пандемією COVID-19. У деяких містах відбулися затримання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє RTE.

Близько 300 мітингів було організовано у Парижі та інших містах Франції, зокрема, Ліоні, Нанті, Ліллі та Тулузі.

У столиці Франції до профспілкових діячів приєдналися члени руху "Жовті жилети", котрий влаштував хвилю антиурядових протестів три роки тому, та працівники галузей, які сильно постраждали внаслідок карантинних обмежень, таких як культура.

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Більшість демонстрацій були мирними, однак поліція Ліона розігнала групу з близько 200 людей, які влаштували шоу феєрверків. Повідомляється. що у Парижі поліцією було заарештовано сімнадцять людей.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні в Україні та багатьох країнах світу відзначають Першотравень, або День праці. Наразі день 1 Травня, так чи інакше, святкують у понад 80 країнах, щоправда, назви цього свята різні: День праці, День весни, Травневий день, Свято весни та праці, Свято встановлення 8-годинного робочого дня і, навіть, День конвалій. Ще 55 країн світу святкують День, присвячений праці в інші дні року.

Фото: rte.ie