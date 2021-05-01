Сотні людей арештували на першотравневих мітингах у Туреччині

У Туреччині сотні людей арештували за спроби провести марші до Дня праці та солідарності в умовах повного локдауну, який введено в країні з вечора 29 травня.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Haber Turk.

«212 людей були арештовані в Стамбулі за спробу пройти маршем до площі Таксім», - повідомляє видання з посиланням на губернаторство Стамбула.

Мітинги до Дня праці у Туреччині / Фото: haberturk.com

Територію, де намагалися провести марш було оточено поліцією, в Стамбулі закрили кілька станцій метро. в районах, звідки громадяни намагалися йти маршами до площі Таксім, що в центрі міста.

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Спроби провести масові заходи з нагоди Першотравня також пройшли в інших містах країни. Зокрема, в Анкарі та Ізмірі. Як повідомляють турецькі ЗМІ, через повний локдаун, який діє в країні до 17 травня, несанкціоновані масові заходи були розігнані поліцією. Кілька десятків людей у цих містах були затримані.

Як повідомлялось, 1 травня у багатьох країнах світу відзначають День праці та солідарності. Традиційно в цей день відбуваються марші трудящих, державні урочистості. Цьогоріч у Турреччині масові зібрання заборонені через введені епідеміологічні обмеження. 1 травня в Туреччині є офіційним святковим днем.

Фото: haberturk.com