Google привітав світ із Міжнародним днем праці

Сьогодні, 1 травня у понад 140 країнах світу, серед яких і Україна, відзначається Міжнародний день праці. З цієї нагоди пошуковик Google випустив новий вітальний дудл.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Google.

1 травня в Україні є вихідним днем. В Україні з 2017 року свято має назву День праці.

Відзначення цієї дати є знаком пам'яті про робітничі протести у Чикаго, що почалися 1 травня 1886 року. Того дня сотні тисяч робітників найбільших промислових центрів США вимагали впровадження 8-годинного робочого дня.

Протести тривали й упродовж наступних днів, протягом яких загинули семеро, а постраждали ще до 50 поліцейських.