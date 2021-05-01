Таджикистан спростовує обстріли житлових будинків у Киргизстані

Таджикистан спростовує обстріли житлових будинків у Киргизстані

Укрінформ
Таджицькі прикордонники, та жителі прикордонних районів Таджикистану спростовували інформацію киргизької прикордонної служби про те, що на кордоні двох країн сьогодні сталася стрілянина, нібито вогонь по житлових будинках киргизів відкрили з боку Таджикистану.

Як передає Укрінформ, про це інформує агенція Asia-Plus.

«Поширена інформація прикордонної служби Киргизстану не дійсна. Таджикистан не відкривав вогонь ані по місцевим жителям, ані по їхнім будинкам. Ми дотримуємося досягнутої угоди (про мир - ред.) й наші військові та техніка знаходяться на вихідних позиціях », - повідомило джерело Asia-Plus у силовому блоці уряду.

Жителі прикордонних селищ Чоркух, Ходжаєв А'ло, Січі-Кал'ача та Арка також повідомили агенції, що наразі на кордоні двох держав стрілянини не відбувається.

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Сьогодні у прикордонній службі Державного комітету національної безпеки Киргизстану заявили, що військові Таджикистану відкрили вогонь по житлових будинках киргизських громадян.

За повідомленнями ЗМІ, у середу, 28 квітня, між жителями прикордонних сіл в районі спірного водорозподільного пункту Головний сталася сутичка, вони закидали один одного камінням. 29 квітня прикордонна служба Киргизстану заявила про стрілянину між військовослужбовцями двох країн.Таджицьких військових звинуватили у використанні мінометів для взяття водозабору під свій контроль. У Таджикистані заявили, що першою вогонь відкрила киргизька сторона.

Як повідомляв Укрінформ, 29 квітня, представники країн домовилися вирішити поточний конфлікт на кордоні дипломатичним шляхом.

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