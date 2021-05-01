Таджикистан спростовує обстріли житлових будинків у Киргизстані

Таджицькі прикордонники, та жителі прикордонних районів Таджикистану спростовували інформацію киргизької прикордонної служби про те, що на кордоні двох країн сьогодні сталася стрілянина, нібито вогонь по житлових будинках киргизів відкрили з боку Таджикистану.

Як передає Укрінформ, про це інформує агенція Asia-Plus.

«Поширена інформація прикордонної служби Киргизстану не дійсна. Таджикистан не відкривав вогонь ані по місцевим жителям, ані по їхнім будинкам. Ми дотримуємося досягнутої угоди (про мир - ред.) й наші військові та техніка знаходяться на вихідних позиціях », - повідомило джерело Asia-Plus у силовому блоці уряду.

Жителі прикордонних селищ Чоркух, Ходжаєв А'ло, Січі-Кал'ача та Арка також повідомили агенції, що наразі на кордоні двох держав стрілянини не відбувається.

Сьогодні у прикордонній службі Державного комітету національної безпеки Киргизстану заявили, що військові Таджикистану відкрили вогонь по житлових будинках киргизських громадян.

За повідомленнями ЗМІ, у середу, 28 квітня, між жителями прикордонних сіл в районі спірного водорозподільного пункту Головний сталася сутичка, вони закидали один одного камінням. 29 квітня прикордонна служба Киргизстану заявила про стрілянину між військовослужбовцями двох країн.Таджицьких військових звинуватили у використанні мінометів для взяття водозабору під свій контроль. У Таджикистані заявили, що першою вогонь відкрила киргизька сторона.

Як повідомляв Укрінформ, 29 квітня, представники країн домовилися вирішити поточний конфлікт на кордоні дипломатичним шляхом.