У Киргизстані повідомили про обстріли житлових будинків таджицькими військовими

У прикордонній службі Державного комітету національної безпеки Киргизстану заявили, що військові Таджикистану відкрили вогонь по житлових будинках киргизських громадян.

Як передає Укрінформ, про це інформує Интерфакс.

Зазначається, що у селищі "Арка" Лейлекського району Баткенської області таджицькі військовослужбовці відкрили вогонь по житлових будинках громадян Киргизстану. Мешканці села були евакуйовані. Киргизські прикордонники зайняли оборонні позиції на кордоні з Таджикистаном.

Раніше пресслужба киргизських прикордонників повідомила, що таджицька сторона перекрила трасу, що йде з Баткенської області Киргизстану, а на території Таджикистану зафіксовано пересування військової техніки.

Коментарів таджицької сторони щодо цих подій наразі не надходило.

Як повідомляли ЗМІ, у середу, 28 квітня, між жителями прикордонних сіл в районі спірного водорозподільного пункту Головний сталася сутичка, вони закидали один одного камінням. 29 квітня прикордонна служба Киргизстану заявила про стрілянину між військовослужбовцями двох країн. Таджицьких військових звинуватили у використанні мінометів для взяття водозабору під свій контроль. У Таджикистані заявили, що першою вогонь відкрила киргизька сторона.

Як повідомляв Укрінформ, 29 квітня, представники країн домовилися вирішити поточний конфлікт на кордоні дипломатичним шляхом.