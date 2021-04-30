Поцілунки під час пандемії небезпечні навіть на свіжому повітрі – вірусолог

Бельгійський вірусолог Ван Гухт закликав громадян країни не втрачати пильності на фоні зниження показників захворюваності на COVID-19, та нагадав, що поцілунки на свіжому повітрі з точки зору ризику інфікування є не менш небезпечними, ніж поцілунки у закритих приміщеннях.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена сьогодні у бельгійському виданні «The Brussels Times».

«Хоча ризик інфікування на COVID-19 є нижчим на відкритому повітрі, ніж у закритому приміщенні, це не означає, що ви не можете заразитися, перебуваючи ззовні, - тут ви можете також передати вірус одне одному. Поцілунки ззовні є такими ж небезпечними, як всередині», - зауважив фахівець.

Попри певне зниження показників захворюваності, він закликав дотримуватися заходів перестороги, оскільки в країні все ще дуже багато вірусу, і вона перебуває на «перехідній фазі» епідемії. Ширший дозвіл контактів на свіжому повітрі, де контакти часто є неформальними, певним чином ускладнює відстежування ланки зараження, що набагато легше зробити у закритих приміщеннях.

«Не дозвольте себе інфікувати, поки ви чекаєте на вакцинацію. Тримайте дистанцію та носіть маски, коли виходите з дому», - попередив Ван Гухт.

Тим часом, за інформацією цього ж видання, всі показники захворюваності на COVID-19 в Бельгії продовжують знижуватися. В період з 20 по 26 квітня нові випадки інфекції виявлялися, в середньому у 3 310 людей щодня (на 172 випадки менше, ніж тиждень тому), середня кількість нових госпіталізацій з коронавірусом знизилася на 16 відсотків (до 201,7 на день).

При цьому в лікарнях наразі з цим діагнозом знаходяться 2 779 людей ( - 30 від учора), дещо знизилася кількість пацієнтів у реанімаціях – зараз там перебувають 862 особи (- 24), хоча кількість людей, що підключені до апаратів штучної вентиляції легень залишилося незмінною від четверга – 527 пацієнтів.

Середній показник захворюваності протягом минулих двох тижнів складав 419,9 активних випадків на кожні 100 000 населення країни, що на 8 відсотків менше, ніж протягом попереднього двотижневого періоду. Так званий репродуктивний рейтинг вірусу нині зафіксований на рівні 0,89, що є найнижчим показником за кілька минулих тижнів. Це є свідченням того, що вірус поступово відступає.

Між тим, протягом тижня від коронавірусу в Бельгії щодня помирали, в середньому, 39 людей, загальна кількість жертв хвороби з початку пандемії склала 24 185 осіб.

Станом на 29 квітня 2 855 634 людини в Бельгії отримали щеплення від коронавірусу (31,1 відсотка дорослого населення), при цьому 779 103 людини (8,5 відсотка дорослого населення) пройшли повний курс вакцинації з двох щеплень.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, станом на 30 квітня у світі зафіксували 151 141 668 випадки зараження коронавірусом, 3 179 474 - летальних, одужали 128 549 571 особа.