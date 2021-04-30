Угорщина скасовує деякі карантинні обмеження для COVID-вакцинованих

Уряд Угорщини з травня скасує деякі карантинні обмеження для громадян, щеплених від COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

Таким чином, з 1 травня власники імунних паспортів зможуть відвідувати ресторани, готелі, театри, кінотеатри, салони краси, спортзали, бібліотеки та музеї.

Також розважальним центрам дозволять працювати до 23:00. Нічну комендантську годину, яка діє по країні з листопада, буде скорочено до опівночі.

За словами прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, скасовувати карантинні обмеження почали після того, як кількість зроблених перших щеплень перевищила 4 млн, що становить близько 40% населення.

Фото: hungarytoday.hu