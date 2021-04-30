Штати спостерігають лише часткове відведення російських військ від України – Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Сполучені Штати спостерігають відведення лише деяких російських сил від українського кордону, перекинутих туди впродовж останнього місяця.

Про це він заявив у інтерв’ю в програмі «60 хвилин» на каналі CBS News, повідомляє Укрінформ.

«На кордоні з Україною зосереджено більше (російських – ред.) сил, ніж коли-небудь після 2014 року, коли Росія насправді вторглася (в Україну – ред.)», - зауважив у інтерв’ю держсекретар США.

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Відповідаючи на запитання ведучої, якими є наміри Путіна, Блінкен зауважив, що чітко про це сказати не можна.

«Існує багато речей, які він (Путін – ред.) міг зробити або вирішив не робити»,- зауважив глава Держдепартаменту США.

За його словами США спостерігають, що «за останні кілька днів, очевидно, (Кремлем – ред.) було прийняте рішення відвести деякі сили, і ми бачимо, що деякі з них фактично почали виводитися».

Крім того, Блінкен підтвердив, що збирається відвідати з візитом Україну наступного тижня.

Як повідомляв Укрінформ, про можливий візит держсекретаря США до України стало відомо на початку цього тижня. Очікується, що головний американський дипломат проведе зустрічі з українським керівництвом у Києві на тлі підготовки зустрічі президента США Джо Байдена з російським лідером Володимиром Путіним. Це стане чітким меседжем, що Вашингтон підтримує Україну і цінує її як союзника.