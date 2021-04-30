Тисячі людей протестували в Празі проти проросійських політиків
Про це повідомляє у Твітер поліція чеської столиці.
«Вацлавська площа закрита для руху транспорту. За оцінками, зараз на місці 10 тисяч людей», - йдеться у дописі.
За даними організаторів, станом на кінець демонстрації на площі було близько 20 тисяч учасників.
Поліція інформує, що демонстранти дотримувалися гігієнічних норм і поводяться неагресивно.
Václavské náměstí je pro veškerou dopravou uzavřeno. Nyní je na místě odhadem 10 tisíc lidí. #policiepha pic.twitter.com/yRzB5RdLmi— Policie ČR (@PolicieCZ) April 29, 2021
Організатором акції виступив рух «Мільйон моментів за демократію», демонстрацію назвали «Мільйон моментів проти прихильності президента Мілоша Земана та інших політиків до Росії».
Учасники прийшли з прапорами Чехії та Європейського Союзу, гаслами «Земан – зрадник», «Ми не Росія, ми не товар» і т.п.
«Замість того, аби підтримати власну державу, президент повторює ті ж казки, що і проросійська дезінформація та російська пропаганда. Його перебування на посаді є загрозою безпеці для нашої республіки», - заявив з трибуни один з лідерів руху Бенджамін Ролл.
Václavák před cca půl hodinou. pic.twitter.com/wTh49sP3tS— Lukas Biba (@bibalukas) April 29, 2021
«На наш погляд, президент Земан давно діє проти інтересів Чехії та проти інтересів безпеки та суверенітету Чехії. Зараз він це чітко підтвердив своєю останньою недільною промовою», - погодився ексміністр з питань прав людини та національних меншин Міхаель Коцаб.Тисячі людей протестували в Празі проти проросійських політиків // Фото: ČTK - Vít Šimánek
Роздратування людей викликало інтерв’ю Земана, в якому той поставив під сумнів висновки чеських спецслужб, які викрили причетність агентів ГРУ до вибухів на складах боєприпасів на сході Чехії у 2014 році, а також неоднозначні заяви прем’єра Андрія Бабіша, який спочатку заявив, що в справі 7-річної давнини не йдеться про державний тероризм, а потім вибачився за свої слова.
Менш численні демонстрації відбулися також в інших містах країни
Як повідомлялось, дипломатичний скандал, спричинений причетністю співробітників ГРУ до вибухів у Врбетіце, призвів до взаємного висилання Прагою і Москвою більшості чисельного складу обох посольств.
Фото: ČTK - Vít Šimánek