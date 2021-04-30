До 20 тисяч людей взяли участь у демонстрації в Празі в четвер увечері проти проросійської політики деяких керівників Чехії.

Про це повідомляє у Твітер поліція чеської столиці.

«Вацлавська площа закрита для руху транспорту. За оцінками, зараз на місці 10 тисяч людей», - йдеться у дописі.

За даними організаторів, станом на кінець демонстрації на площі було близько 20 тисяч учасників.

Поліція інформує, що демонстранти дотримувалися гігієнічних норм і поводяться неагресивно.

Václavské náměstí je pro veškerou dopravou uzavřeno. Nyní je na místě odhadem 10 tisíc lidí. #policiepha pic.twitter.com/yRzB5RdLmi — Policie ČR (@PolicieCZ) April 29, 2021

Організатором акції виступив рух «Мільйон моментів за демократію», демонстрацію назвали «Мільйон моментів проти прихильності президента Мілоша Земана та інших політиків до Росії».

Учасники прийшли з прапорами Чехії та Європейського Союзу, гаслами «Земан – зрадник», «Ми не Росія, ми не товар» і т.п.

«Замість того, аби підтримати власну державу, президент повторює ті ж казки, що і проросійська дезінформація та російська пропаганда. Його перебування на посаді є загрозою безпеці для нашої республіки», - заявив з трибуни один з лідерів руху Бенджамін Ролл.

Václavák před cca půl hodinou. pic.twitter.com/wTh49sP3tS — Lukas Biba (@bibalukas) April 29, 2021

«На наш погляд, президент Земан давно діє проти інтересів Чехії та проти інтересів безпеки та суверенітету Чехії. Зараз він це чітко підтвердив своєю останньою недільною промовою», - погодився ексміністр з питань прав людини та національних меншин Міхаель Коцаб.

Тисячі людей протестували в Празі проти проросійських політиків // Фото: ČTK - Vít Šimánek

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Роздратування людей викликало інтерв’ю Земана, в якому той поставив під сумнів висновки чеських спецслужб, які викрили причетність агентів ГРУ до вибухів на складах боєприпасів на сході Чехії у 2014 році, а також неоднозначні заяви прем’єра Андрія Бабіша, який спочатку заявив, що в справі 7-річної давнини не йдеться про державний тероризм, а потім вибачився за свої слова.

Менш численні демонстрації відбулися також в інших містах країни

Як повідомлялось, дипломатичний скандал, спричинений причетністю співробітників ГРУ до вибухів у Врбетіце, призвів до взаємного висилання Прагою і Москвою більшості чисельного складу обох посольств.

Фото: ČTK - Vít Šimánek