«Це – загроза не лише Україні»: у Брюсселі нагадали про російську агресію

Незважаючи на обмеження, пов’язані з пандемією COVID-19, представники української діаспори в Бельгії за організаційної підтримки неурядової організації Promote Ukraine провели маніфестацію біля стін Європарламенту на знак протесту проти військової провокації Росії на кордонах з Україною та проти збереження її військової присутності на окупованих територіях України.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ви бачите, люди прийшли за нашим закликом, щоб продемонструвати солідарність з Україною, яка постає перед постійною загрозою з боку Російської Федерації. Ця війна вже забрала життя багатьох тисяч людей, але Кремль продовжує свої провокації. Це – загроза не лише для України. Власне, сьогодні ми хотіли донести до європейських політиків думку, що агресивна поведінка Росії – це пряма загроза Європі та для кожної країни-члена ЄС», - зауважила організатор акції Марта Барандій, керівник Promote Ukraine.

Протест проти російської агресії у Брюсселі / Фото: Дмитро Шкурко, Укрінформ

Вона зауважила, що Росія проводить брутальну політику проти своїх сусідів, про що свідчать гарячі та «заморожені» конфлікти на пострадянському просторі, зокрема, в Україні, Грузії і Молдові. Всі ці конфлікти були спровоковані Росією, щоб заперечити волю сусідніх народів до свободи, демократії та європейського майбутнього.

Захід тривав близько години та з дотриманням карантинних обмежень, передбачених законодавством Бельгії.

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Як повідомлялося, протягом кількох минулих тижнів Росія сконцентрувала навколо України та на її окупованих територіях військове угруповання потужністю більше 100 тисяч військовослужбовців, стягнула важке озброєння та розгорнула військові шпиталі. Такий розвиток подій викликав глибоке занепокоєння США, країн ЄС та міжнародного співтовариства.

Минулого тижня Росія оголосила про відведення своїх військ від кордонів України під приводом «успішного завершення навчань», але разом з цим, залишає власну військову присутність та технічні засоби навколо кордонів України та на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму.