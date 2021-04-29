Вірменія хоче повністю заборонити продаж турецьких товарів

Вірменський уряд має намір продовжити заборону на імпорт до країни товарів із Туреччини, а також заборонити їхній продаж взагалі.

Як передає Укрінформ, про це в четвер заявив на брифінгу виконуючий обов’язки міністра економіки країни Ваган Керобян.

«Ми маємо намір продовжити термін заборони на ввезення в країну турецьких товарів, а також їхній продаж, оскільки деякими обхідними шляхами їх імпортують і продають», – заявив урядовець, не уточнивши конкретний термін цих обмежень.

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Слід нагадати, що 6-місячна заборона на ввезення турецьких товарів почала діяти у Вірменії з кінця грудня 2020 року. Відповідну постанову ухвалив уряд республіки, обґрунтувавши рішення залученням Туреччини в нагірно-карабаський конфлікт. Влада Вірменії неодноразово заявляла, що Туреччина безпосередньо залучена в конфлікт в Нагірному Карабасі. На думку керівництва республіки, Анкара не тільки відправляла військових фахівців допомагати Азербайджану, а й перекидала в зону конфлікту найманців з підконтрольних їй сирійських угруповань.

Вірменія і Азербайджан 27 вересня 2020 року розпочали бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно обвинувативши одна одну в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Бойові дії призвели до військових втрат з обох сторін і численних жертв серед мирного населення.

9 листопада 2020 року президенти РФ, Азербайджану та прем'єр-міністр Вірменії підписали спільну заяву про повне припинення військових дій в Нагірному Карабасі. Азербайджанська і вірменська сторони зупинилися на фактично контрольованих позиціях, в регіоні з'явилися російські військові в статусі "миротворців".