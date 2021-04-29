У Болгарії горів склад збройового заводу

У болгарському місті Лясковець загорівся склад збройового заводу "Аркус". Небезпеки вибухів немає.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Fakti.

Сигнал про виникнення пожежі надійшов близько 12.40. Загоряння виникло на віддалі від зброї та боєприпасів.

Повідомляється, що люди були евакуйовані, постраждалих в результаті пожежі немає. Загрози навколишнім населеним пунктам також немає, заявило керівництво заводу.

Нагадаємо: 28 квітня прессекретар болгарської прокуратури Сійка Мілєва повідомила, що влада веде розслідування про причетність громадян Росії до чотирьох вибухів на складах зі зброєю, які сталися у 2011, 2015 і 2020 роках.