Боррель сподівається на швидкі переговори з Північною Македонією про членство у ЄС

Високий представник ЄС Жозеп Боррель підтвердив чітку перспективу членства в ЄС для Північної Македонії та висловив сподівання на швидке ухвалення Радою ЄС мандату на переговори з цією країною щодо членства в ЄС.

Як передає Укрінформ, про це високий представник ЄС заявив у вівторок під час зустрічі з президентом Північної Македонії Стево Пендаровським (Stevo Pendarovski) в Брюсселі, повідомляється на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Високий представник/віцепрезидент Єврокомісії Боррель підтвердив чітку та беззаперечну перспективу (входження до) ЄС для Північної Македонії та висловив сподівання на ухвалення Радою ЄС рамок переговорів, що дозволить провести першу міждержавну конференцію так швидко, як це можливо. Високий представник наголосив на важливості продовження європейських реформ, зокрема, у сфері верховенства права, що відповідає інтересам громадян країни. Він привітав високий ступінь підтримки країною зовнішньої та безпекової політики ЄС», - йдеться у документі.

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Боррель та Пендаровський обговорили певний геополітичний і регіональний розвиток, а також привілейоване партнерство між ЄС і країнами Західних Балкан, включаючи їх економічну підтримку та підготовку до членства в ЄС, а також допомогу у боротьбі з пандемією коронавірусу.

Як повідомлялося, Рада міністрів ЄС із європейських справ підтримала політичне рішення щодо початку переговорів з Північною Македонією й Албанією про членство в Європейському Союзі у березні 2020 року. Таке рішення про початок переговорів з обома країнами саміт ЄС мав намір розглянути ще у червні 2019 року, але не зміг цього зробити внаслідок відсутності консенсусу серед країн-членів щодо готовності Албанії та Північної Македонії до таких переговорів.

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У листопаді 2020 року Європейський Союз знову не зміг ухвалити рішення про початок переговорів з Північною Македонією щодо вступу через незгоду однієї з країн-членів – Болгарії, яка висунула уряду країни-кандидата низку суперечливих умов.

Така неспроможність Європейської Ради приймати принципові рішення в питаннях щодо розширення ЄС були названі в Європейському Парламенті «стратегічною помилкою», яка ослабила позиції ЄС серед країн Західних Балкан та створила передумови для активізації в цьому регіоні інших геополітичних гравців, зокрема, Російської Федерації.