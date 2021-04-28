У Канаді сталася перша смерть від ускладнень вакцини AstraZeneca

54-річна канадка стала першою жертвою рідкісного летального побічного ефекту, викликаного COVID-вакциною AstraZeneca на території країни.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише канадський суспільний мовник CBC News.

“Міністерство охорони здоров’я провінції Квебек підтвердило смерть жінки після того, як щеплення вакциною Astra-Zeneca на початку квітня спричинило виникнення тромбу у неї в мозку”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що загиблій було 54 роки. Разом із чоловіком вона отримала першу дозу щеплення AstraZeneca 9 квітня.

“Після вакцинації вона відчувала серйозну втому та головний біль. Спершу її госпіталізували за місцем проживання, а після погіршення стану доправили до Інституту неврології Монреалю”, - зауважує CBC News.

При цьому чоловік загиблої не зазнав жодних побічних наслідків вакцинування.

За словами керівника Агентства громадського здоров’я Квебеку Гораціо Аруди, переваги вакцини AstraZeneca досі переважають її ризики. “Очевидно, що цей вірус вбиває і що вакцина здатна захистити вас. Утім іноді, на жаль, трапляються ускладнення”, - сказав Аруда.

Він додав, що летальні побічні ефекти після щеплення AstraZeneca виникають приблизно у одного зі ста тисяч вакцинованих.

“Подібне - дуже рідкісне, але ми знали, що вірогідність цього існує”, - наголосив експерт.

Зауважимо, що досі щеплення від COVID-19 виробництва AstraZeneca отримали більше мільйона канадців. На території країни було виявлено кілька випадків серйозних побічних наслідків після вакцинування, але до сьогодні стан хворих вдавалося стабілізувати.