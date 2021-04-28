Вже близько чверті канадців отримали щеплення від COVID-19

Від початку кампанії із вакцинування від COVID-19 уже понад 9 мільйонів канадців отримали бодай одну дозу щеплення.

Як повідомляє Укрінформ, про це свідчать офіційні дані, оприлюднені урядом Канади.

Так, станом на кінець минулого тижня 9 199 769 канадців отримали бодай одну дозу щеплення від COVID-19, що становить 24,21% від загального населення країни.

Водночас повний курс із двох доз пройшло лише 899 946 канадців, тобто 2,37% загального населення.

Зважаючи на те, що в Канаді від самого початку до вакцинування від COVID-19 застосовується принцип пріоритетності на основі уразливості, деякі категорії населення отримали доступ до щеплень значно раніше за інші. Так, майже 87% канадців старших 80 років вже отримали бодай одну дозу, як і близько 80% людей, старших 70 років.

Зауважимо, що упродовж останніх тижнів темп кампанії із вакцинування населення у Канаді суттєво зріс: щодня щеплення отримують понад 250 тисяч осіб.

Попри це, останнім часом у Канаді зростає кількість хворих на COVID-19. Найбільш населена провінція Онтаріо з кінця минулого тижня посилила обмежувальні заходи, а загальна кількість інфікованих від початку пандемії у країні наближається до 1,2 млн.