Вже близько чверті канадців отримали щеплення від COVID-19
Як повідомляє Укрінформ, про це свідчать офіційні дані, оприлюднені урядом Канади.
Так, станом на кінець минулого тижня 9 199 769 канадців отримали бодай одну дозу щеплення від COVID-19, що становить 24,21% від загального населення країни.
Водночас повний курс із двох доз пройшло лише 899 946 канадців, тобто 2,37% загального населення.
Зважаючи на те, що в Канаді від самого початку до вакцинування від COVID-19 застосовується принцип пріоритетності на основі уразливості, деякі категорії населення отримали доступ до щеплень значно раніше за інші. Так, майже 87% канадців старших 80 років вже отримали бодай одну дозу, як і близько 80% людей, старших 70 років.
Зауважимо, що упродовж останніх тижнів темп кампанії із вакцинування населення у Канаді суттєво зріс: щодня щеплення отримують понад 250 тисяч осіб.
Попри це, останнім часом у Канаді зростає кількість хворих на COVID-19. Найбільш населена провінція Онтаріо з кінця минулого тижня посилила обмежувальні заходи, а загальна кількість інфікованих від початку пандемії у країні наближається до 1,2 млн.