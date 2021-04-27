ЄС планує закупити понад мільйон доз вакцини для медиків країн «Східного партнерства»

ЄС хоче закупити вакцину для країн “Східного партнерства”, яку передусім має бути призначено для медперсоналу.

Про це повідомив єврокомісар з питань сусідства і розширення Олівер Варгеї, передає Укрінформ із посиланням на Wnp.pl.

“У країнах “Східного партнерства” маємо близько 530 тис. працівників служби охорони здоров’я. Ми мусимо надати їм по дві дози, а значить йдеться про понад 1 млн доз вакцини”, - повідомив Варгеї.

Він додав, що не йдеться про Білорусь, оскільки Єврокомісія зараз не має контактів з владою у Мінську.

За словами єврокомісара, на перешкоді поставкам вакцини країнам СП є затримки з постачанням вакцини AstraZeneca до ЄС.

Як повідомлялося, декілька днів тому Єврокомісія оголосила про підписання контрактів на поставку країнам Західних Балкан, які не є членами ЄС, 651 тис. доз вакцини Pfizer.

Польща планує поставити в Україну 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca, коли матиме її надлишок. Станом на сьогодні спостерігаються значні затримки з постачання вакцини цього виробника країнам ЄС, зокрема і Польщі.

У світі станом на ранок 27 квітня зафіксували 148 480 035 випадків зараження коронавірусом. Зокрема виявлено 3 133 637 смертей, одужали 126 099 853 особи.