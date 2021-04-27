ЄС планує закупити понад мільйон доз вакцини для медиків країн «Східного партнерства»

ЄС планує закупити понад мільйон доз вакцини для медиків країн «Східного партнерства»

Укрінформ
ЄС хоче закупити вакцину для країн “Східного партнерства”, яку передусім має бути призначено для медперсоналу.

Про це повідомив єврокомісар з питань сусідства і розширення Олівер Варгеї, передає Укрінформ із посиланням на Wnp.pl.

“У країнах “Східного партнерства” маємо близько 530 тис. працівників служби охорони здоров’я. Ми мусимо надати їм по дві дози, а значить йдеться про понад 1 млн доз вакцини”, - повідомив Варгеї.

Він додав, що не йдеться про Білорусь, оскільки Єврокомісія зараз не має контактів з владою у Мінську.

За словами єврокомісара, на перешкоді поставкам вакцини країнам СП є затримки з постачанням вакцини AstraZeneca до ЄС.

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Як повідомлялося, декілька днів тому Єврокомісія оголосила про підписання контрактів на поставку країнам Західних Балкан, які не є членами ЄС, 651 тис. доз вакцини Pfizer.

Польща планує поставити в Україну 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca, коли матиме її надлишок. Станом на сьогодні спостерігаються значні затримки з постачання вакцини цього виробника країнам ЄС, зокрема і Польщі.

У світі станом на ранок 27 квітня зафіксували 148 480 035 випадків зараження коронавірусом. Зокрема виявлено 3 133 637 смертей, одужали 126 099 853 особи.

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