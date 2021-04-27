Чехія продовжує послаблювати карантинні обмеження

Уряд Чехії схвалив подальші заходи в межах послаблення карантинних обмежень, починаючи з 3 травня.

Про це повідомили на брифінгу міністр промисловості Карел Гавлічек та очільник МОЗ Петр Аренбергер, передає власний кореспондент Укрінформу.

З наступного понеділка відкриються перукарні, манікюрні та масажні салони. Також почнуть працювати центри санаторно-курортного лікування та реабілітації. Відвідувати їх можна буде за наявності негативного тесту на коронавірус.

«Доступ до цих послуг відкритий і для тих, хто перехворів протягом останніх 90 днів і наразі не має симптомів, а також для власників сертифікатів про щеплення», - уточнив Аренбергер.

Рішення про відкриття магазинів роздрібної торгівлі планують ухвалити в четвер, 29 квітня. Передумовою має стати падіння показника захворюваності нижче 100 на 100 тисяч населення протягом 7 днів. Зараз він сягає 163 на 100 тисяч.

Також 3 травня зможуть повернутися за парти учні загальноосвітніх шкіл - але лише в трьох регіонах із найкращою епідситуацією.

Як повідомлялося, надзвичайний стан у Чехії, що тривав із жовтня 2020 року, скінчився 12 квітня, але більшість карантинних обмежень влада залишила. Найбільш відчутним пом’якшенням стало скасування комендантської години, а також заборони без серйозних підстав залишати територію регіону мешкання.

За минулу добу в країні зафіксовано 820 нових випадків інфікування, що є найнижчим показником з 13 вересня. У лікарнях перебувають 3098 хворих на COVID-19. Чехія, яка в лютому була першою в ЄС за рівнем захворюваності, зараз перемістилась в другу десятку.

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