Грузія посилює карантин на Великдень

Влада Грузії ухвалила рішення запровадити низку обмежень під час великодніх свят у країні для боротьби з коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють Новини-Грузія.

На період великодніх свят з 3 по 12 травня обмежать роботу міського транспорту. Також у святкові дні буде обмежено відвідування кладовищ - як і торік, влада планує перекрити рух на під'їзних дорогах.

У зв'язку з великодньою літургією в Грузії на чотири години зменшать дію комендантської години - 1 травня залишатися на вулиці можна буде не до 21:00, а до 23:00, а вранці 2 травня вийти з дому можна вже о 04:00, а не о 5:00.

Раніше дні з 4 до 11 травня в Грузії оголошено вихідними - крок уряду спрямований на зниження мобільності громадян під час пандемії коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, у Грузії з 15 березня розпочалася кампанія з вакцинації жителів від коронавірусу.

Фото: newsgeorgia.ge/