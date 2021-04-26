«Індійський» штам коронавірусу виявили в Італії

Кілька випадків індійського штаму хвороби COVID-19 виявили у провінції Венето в Італії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція ANSA з посиланням на голову адміністрації регіону Венето Луку Зая.

За його словами, інфікованими новим штамом COVID-19 виявилися батько та дочка - громадяни Індії.

"Цих штамів зараз тисячі, й рано чи пізно вони всі прийдуть. Ми справляємося з цими аспектами день за днем та рухаємося далі", - заявив чиновник.

Як повідомлялося, з понеділка уряд Італії зробив 13 регіонів та дві автономні провінції країни жовтими та послабив карантинні обмеження у зв’язку з падінням захворюваності на коронавірус в межах їхньої території.

В Італії планують протягом наступних кількох тижнів впровадити чергове скасування обмежень, зокрема, відкриття пляжних клубів та басейнів до середини травня, а також тренажерних залів до 1 червня.