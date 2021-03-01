У Британії шукають таємничого носія нового штаму коронавірусу

В Об’єднаному Королівстві намагаються виявити одного з шести перших хворих на новий «бразильський» штам коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Взагалі у Великій Британії до цього часу виявлено 6 випадків бразильського штаму - 3 в Англії і 3 в Шотландії.

В Англії 2 з виявлених випадків - з однієї родини, в якій одна людина в лютому повернулася з Бразилії. А ось особа третього хворого й досі залишається невідомою, тому що людина не заповнила реєстраційну картку перед тестом.

Тест опрацювали 14 лютого і його, ймовірно, здали за день чи два перед цією датою або вдома, або у місцевому центрі масового тестування. Відтак усіх людей, які здали тест 12-13 лютого і не отримали свій результат, або знають, що не заповнили реєстраційну картку, просять повідомити про себе.

Паралельно намагаються знайти усіх пасажирів рейсу, який прибув із бразильського Сан-Пауло транзитом через Цюрих до Лондона 10 лютого, тому що з високою ймовірністю людина могла бути пасажиром цього літака.

У Шотландії ж усі 3 випадки відомі - штам виявили у людей, які повернулися з Бразилії до Абердіна у лютому. Після того, як їм прийшли позитивні тести, з рештою пасажирів літака також сконтактували.

Як відомо, “бразильський” штам вважається більш заразним. Виявлений у Манаусі штам коронавірусу має деякі подібності із південноафриканським різновидом й може чинити ліпший спротив вакцинам.

Загалом із початку пандемії в Об’єднаному Королівстві виявлено 4,17 млн випадків коронавірусу, зокрема 122,8 тис. летальних.