Небезпечний бразильський штам COVID-19 дістався Британії

Шість випадків інфікування дуже заразним штамом коронавірусу, вперше виявленим у бразильському місті Манаус, було зафіксовано у Великобританії.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише Reuters.

Зазначається, що три випадки було виявлено в Англії та ще три - у Шотландії. Щонайменше двоє інфікованих людей раніше відвідували Бразилію, шлях інфікування інших ще встановлюється.

Хоча ширший ризик для громадського здоров’я від виявлених випадків інфікування в Англії вважається низьким, для перестороги влада нарощує тестування у регіоні.

Як відомо, виявлений у Манаусі штам коронавірусу має деякі подібності із південноафриканським різновидом й може чинити ліпший спротив вакцинам.