Антитіла до COVID-19 мають менш як 10% жителів Землі – ВООЗ

Згідно із дослідженнями ВООЗ, антитіла до коронавірусу мають лише 10% населення планети.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється в заяві на офіційній сторінці організації в Твіттері.

Так, головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я Сумья Свамінатан зазначає, що наразі менше як 10% населення Землі виробили антитіла до коронавірусу, а вакцинація служить єдиним способом досягнення колективного імунітету.

«Звичайно, в деяких місцях, особливо в міських районах з великою щільністю населення, є території, де 50−60% жителів піддалися зараженню вірусом і мають антитіла. Однак це не означає, що все місто, провінція або країна досягли колективного імунітету. Єдиний шлях до досягнення колективного імунітету подібного масштабу – це вакцинація», – заявила чиновниця ВООЗ.

Станом на понеділок у світі загалом виявлено понад 114,6 мільйона випадків COVID-19.

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