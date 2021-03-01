У світі - 114,6 мільйона випадків коронавірусу

Станом на ранок 1 березня у світі з початку пандемії підтверджено 114 689 757 випадків коронавірусу, зокрема 2 543 321- летальний.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Worldometer.

Водночас кількість людей, що вже одужали від цієї хвороби, становить 90 251 891.

До першої трійки за кількістю заражених входять США (29 255 344), Індія (11 112 241) та Бразилія (10 551 259).

Найбільший приріст захворюваності на коронавірус протягом доби, що минула, зафіксовано в Мексиці (2 810).